En savoir plus sur les spectacles de la compagnie l'Archipel

Nos partenaires

Le CCO : La compagnie l’Archipel possède un bureau au CCO (Centre Culturel Oecumenique). Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle ancré sur le territoire de l’agglomération lyonnaise depuis 50 ans. Il s’agit d’une véritable pépinière d’initiatives collectives et de rencontres favorisant le dialogue interculturel. Le CCO est aussi un lieu de vigilance et de débats, engagé pour le respect des droits de l’homme et l’égale dignité des personnes et des cultures. Centre Social des Barolles de St-Genis Laval : Depuis plusieurs années la compagnie intervient dans la menée d’ateliers artistiques et participatifs auprès d’un public enfants et jeunes. Circ’O Bulle : La compagnie collabore avec cette association spécialisée dans les arts du cirque, dans le cadre de projets artistiques.

